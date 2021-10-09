中國駐美大使秦剛：中美應梳理被脫鈎領域　加強溝通協商再掛鈎

中國駐美大使秦剛10月8日在鳳凰衛視華盛頓記者站接受獨家專訪，就美國中情局成立中國任務中心、美國貿易代表戴琪發表對華貿易政策演說等中美之間的熱點議題回應。



美國中央情報局在7日宣布正式成立中國任務中心，並且把中國視為21世紀最大地緣政治威脅。秦剛在接受專訪時形容，這是007的冷戰劇本，違背了美國總統拜登不尋求展開新冷戰的說法，美國中情局成立中國任務中心是嚴重的誤解誤判。

秦剛稱：「前不久拜登總統在同習主席通話的時候表示，美中兩國應該避免誤解誤判、意外衝突，把中國作為21世紀最重要的地緣政治威脅，就是最嚴重的誤解誤判。拜登總統在前不久聯合國大會的演說中也表示，美國不尋求搞新冷戰，所以像007這樣的冷戰劇本，還是留給荷里活拍拍片賺賺票房吧。」

他稱，所以美方有些人不要一天到晚沉浸式地來自編自導假戲真做，總是在說自己是占士邦："I’m Bond, James Bond."是吧？這樣的內捲不能自拔，累不累啊？為何不雙減一下呢？

2021年10月8日，中國駐美國大使秦剛（左）在華盛頓接受鳳凰衛視記者專訪。（中國駐美國大使館）

中美應梳理脫鈎領域 加強溝通協商

美國貿易代表戴琪本周發表對華貿易政策講話，她表示美國尋求與中國恢復掛鈎。對此秦剛表示，中美應該梳理脫鈎的領域，再進一步進行溝通協商。

秦剛稱：「現在也有人主張要從中國搞脫鈎，他相信如果任何一家美國企業這麼做的話，它就是和世界第二大經濟體脫鈎，和14億人口的巨大消費市場脫鈎，就會同世界500強的排行榜脫鈎。」

他稱注意到戴琪提到美國現在要尋求和中國再掛鈎，那麼中方也可以坐下來梳理一下哪些方面是被脫鈎了，被脫鈎了才存在着再掛鈎是吧？那麼中方怎麼樣去再掛鈎，他覺得戴琪的表態還是有一定的積極因素的，所以中方也願意和美方在下一步來加強溝通來協商。

中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴與美貿易代表戴琪（圖中）2021年10月9日舉行視像通話。圖為2020年12月11日，戴琦獲拜登提名加入團隊，戴琦在團隊人選公開活動中發言。（Getty）

中方對第一階段貿易協議信守承諾

對於美方指出中國沒有完全落實第一階段中美貿易協定，秦剛表示中國一直都信守承諾。

秦剛稱：「實際上中方是重信守諾的，中方在處理國與國關係中一向如此，儘管在過去這一年多的時間，中方面臨着疫情所帶來的嚴重困難，但是中方還是本着真誠的態度來穩步地推進第一階段協議的落實。」

他稱那麼反觀美方，對中國的企業，對中美兩國之間經貿交往與投資合作還是設置了重重的阻力和限制。下一步中方的態度也還是務實的和真誠的，雙方還可以繼續談。實際上最近這段時間，中美之間在經貿領域也保持着各個層級的溝通和對話，雙方有什麼樣的關切都可以放到桌面上來談。

中國駐美大使秦剛7月28日抵達美國，準備履新。（中國駐美大使館圖片）

中美經貿不確定性並非來自中方

秦剛表示，中方也有自己的關切。近年來中國企業在美國投資、上市愈來愈困難，目前已有900多家中國企業被美方列入各類實體清單。中國企業面臨不公正待遇，特別是美方越來越多地利用所謂「國家安全」的藉口打壓中國企業、限制雙方的經貿往來與合作，這樣發展下去會造成更嚴重的後果。

秦剛指出，很多美國企業對當前中美關係感到憂慮，認為他們面臨很大的不確定性。他告訴這些美國企業，中國的發展、中國的市場機遇、中國堅持改革開放就是最大的確定性，如果有存在不確定性，那並非來自於中方。中美經貿關係本就應該是互利互惠，動輒施壓對抗根本行不通。