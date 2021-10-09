印尼國家公園男職員遭科莫多龍攻擊　臀部一塊肉被咬下

印尼東努沙登加拉省（East Nusa Tenggara）科莫多國家公園（Komodo National Park）一名男性職員9月28日不慎跌倒，被科莫多龍咬下臀部一塊肉。他其後到醫院接受深切治療，目前正在康復。



科莫多國家公園3大島嶼之一、林卡島（Rinca Island）的度假村Loh Buaya正進行基礎設施開發工程，以及建造某些旅遊設施。博物學導遊安東（Anton）的工作是確保科莫多龍不會靠近施工地盤的工作人員。

事發於28日下午4時50分左右，安東工作期間突然跌倒在地，一隻成年科莫多龍急速朝其臀部張口就咬，而且咬着不放。其他導遊花了5分鐘，才把科莫多龍的嘴巴撬開。

當地傳媒在報道中附上一張相片，顯示安東試圖讓科莫多鬆口時遭撕扯掉的一塊肉。他的大腿亦受傷。

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園方事後呼籲遊客在園內遊玩期間須更謹慎。

這並非科莫多國家公園首次發生這種意外。林卡島2020年12月一名建築工人遭攻擊至重傷，2017年也有一名建築工人手腳被咬。