美國共和黨大佬警告拜登：不會再幫民主黨提高債務上限

美國參議院共和黨領袖麥康奈爾10月8日致信美國總統拜登，他在信中表示，下次美國達到債務上限時，民主黨人將無法從他那裏得到任何幫助。



據財聯社報道，美國參議院10月7日晚通過了短期提高聯邦政府債務上限的法案，將債務上限提高了4,800億美元，該法案足以讓財政部的借款和支出維持到12月初。

麥康奈爾10月8日在信中指出，參議院共和黨人本周已經提供了足夠的票數，幫助美國暫時避免政府債務違約風險，但他補充稱，如果民主黨政府陷入另一場可以避免的危機，他將不再提供此類援助。

過去數周，兩黨圍繞美國債務上限問題爭吵不斷，共和黨數次阻止了民主黨提高債務上限的嘗試，不過在最後關頭，麥康奈爾還是和另外10名共和黨人投票贊成將提高債務上限的法案提交參議院進行表決。需要說明的是，共和黨參議員並未支持法案本身。它最終在參議院以50票贊成、48票的結果被通過。

然而，麥康奈爾的「妥協」遭到了共和黨內部的尖鋭批評，其中就包括美國前總統特朗普，他指責麥康奈爾「再次向民主黨屈服」。一些共和黨議員認為，麥康奈爾將遊戲拱手讓給了參議院民主黨領袖舒默。共和黨德州參議員克魯茲稱，舒默就在投降的邊緣，擺在桌面上的協議是舒默的生命線。

麥康奈爾在信中表示，短期提高債務上限的法案通過後，舒默立即在參議院陷入了「奇怪的局面」， 麥康奈爾並未更具體地說明他的意思。

此前，舒默指責共和黨在債務上限問題上玩了一場危險的黨派遊戲，並堅稱下次提高債務上限必須是兩黨合作的結果。