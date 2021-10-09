日印領袖電話會談　岸田文雄與莫迪同意加強合作

日本新任首相岸田文雄與印度總理莫迪（Narendra Modi）10月8日進行首次電話會談。雙方一致同意，以作為「四方安全對話」（Quad）成員而密切合作，並為實現「自由開放的印度太平洋」展開合作。兩人會談持續約25分鐘。
根據印度總理辦公室稱，兩位領袖對兩國「特殊全球戰略夥伴關係」（Special Strategic and Global Partnership）的快速進展表示滿意，並同意在多個範疇有進一步合作的可能，包括高科技及未來派行業（futuristic sectors）。
日本共同網9日稱，就中國海洋活動增加一事，兩人在強烈反對企圖單方面改變現狀以及經濟施壓的行為達成共識。此外他們還商定，在供應鏈與經濟安全保障方面加強合作。
2022年是日印建交70周年，日印領袖討論在政治、經濟、人員交流等領域展開合作，並就岸田文雄在適時訪印一事達成一致意見。
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共同網9日稱，岸田4日就任日本首相後，依次與美國總統拜登（Joe Biden）、澳洲總理莫里森（Scott Morrison）、俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）、中國國家主席習近平以電話和視像形式進行會談。