日印領袖電話會談　岸田文雄與莫迪同意加強合作

日本新任首相岸田文雄與印度總理莫迪（Narendra Modi）10月8日進行首次電話會談。雙方一致同意，以作為「四方安全對話」（Quad）成員而密切合作，並為實現「自由開放的印度太平洋」展開合作。兩人會談持續約25分鐘。



根據印度總理辦公室稱，兩位領袖對兩國「特殊全球戰略夥伴關係」（Special Strategic and Global Partnership）的快速進展表示滿意，並同意在多個範疇有進一步合作的可能，包括高科技及未來派行業（futuristic sectors）。

四方安全對話：圖為日本時任首相菅義偉（右一）3月12日在官邸出席以視像形式舉行的四方安全對話首腦峰會。他身後的電視熒幕分別顯示美國總統拜登（左上）、印度總理莫迪（右下）和澳洲總理莫里森（左下）出席會議的情形。（AP）

日本共同網9日稱，就中國海洋活動增加一事，兩人在強烈反對企圖單方面改變現狀以及經濟施壓的行為達成共識。此外他們還商定，在供應鏈與經濟安全保障方面加強合作。

2022年是日印建交70周年，日印領袖討論在政治、經濟、人員交流等領域展開合作，並就岸田文雄在適時訪印一事達成一致意見。

共同網9日稱，岸田4日就任日本首相後，依次與美國總統拜登（Joe Biden）、澳洲總理莫里森（Scott Morrison）、俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）、中國國家主席習近平以電話和視像形式進行會談。