阿富汗局勢｜美國撤出後首度與塔利班會談　討論人道援助等議題

美國與塔利班（Taliban）官員10月9日於卡塔爾首都多哈（Doha）舉行會談，是華府撤出阿富汗之後，雙方首次正式會面，討論打擊極端組織、安排美國公民離開，以及提供援助等議題。



塔利班派出代理外長穆塔基（Amir Khan Muttaqi）參與今次會面，美國則由國務院副特別代表韋斯特（Tom West）和美國國際發展署（USAID）高層人道官員查理斯（Sarah Charles）出席。

穆塔基會後表示，塔利班有意與國際社會改善關係，重申外界不應干預任何國家的內政。他提到雙方同意維持去年在多哈簽署的協議條款，包括塔利班承諾阻止蓋達（al-Qaeda）等極端組織威脅美國及盟友安全。

華府強調有關會面並不等於承認塔利班的執政地位，國務院發言人曾稱，希望利用會面向塔利班施壓，要求對方組成一個由不同派別組成的政府、尊重婦女權利、容許人道救援組織運作等。穆塔基之後稱，美國有意向阿富汗提供新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗及其他人道援助。