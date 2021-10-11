俄羅斯歷史性糧食增產

俄聯邦國家預算機構「糧食質量評估中心」從10月5日開始統計該國2021年度糧食增產情況，雖然2021年俄糧食收成未創歷史記錄，約為1.27億噸。但俄方指出，該國用於糧食的主要作物，即小麥呈現了歷史性的增產，其糧食用小麥（即制粉小麥）的比重已達到87.5%，遠超歷年的73%左右的水平。它意味着俄羅斯在2021年度已收穫6,220萬噸口糧，並有望在能源危機引發的大宗商品漲價風潮中確保糧食供應。

有分析人士指出，俄羅斯在2021年有意下降了飼料用糧食作物的比重，此舉打破了西方世界對於俄羅斯農業的長期成見，即「俄羅斯種植飼料穀物」。當下這一局面也同樣打破了俄羅斯自蘇聯解體後長期進口農產品尤其是糧食作物的歷史。

俄羅斯《觀點報》認為，俄方的這一變化與該國總統普京（Vladimir Putin）從2004年規劃俄羅斯農業有關。普京要求俄羅斯農業應在主要食品類別中實現 80%至95% 的自給率。而今，俄羅斯在糧食作物上似已達成初步目標，在2021年度甚至有餘糧可供出口。

目前，聯合國糧農組織等機構認為2021年度有可能出現糧食危機，其發布的報告認為，在55個國家和地區，2020年至少有1.55億人陷入危機級別或更為嚴重的重度糧食不安全狀況，比上一年增加了約2,000萬人。