印度面臨嚴重電力危機　經濟或難回正軌

印度是僅次於中國和美國的世界第三大電力生產國和消費國，目前正面臨電力危機。



據路透社10月9日報道，印度中央電網運營商的數據顯示，印度135家燃煤電廠的燃料庫存不足3天，而印度約70%的電力供應來自這些電廠。

同時，路透對印度中央電網監管機構的每日負荷調度數據的分析顯示，印度僅10月份前7天的電力供應缺口，就相當於印度全年總缺口的11.2%。

印度此時從10月中旬開始進入節日季節，電力需求預計將激增。據當地媒體報道，拉賈斯坦邦（Rajasthan）和旁遮普邦（Punjab）等北部幾個邦周六宣布停電長達4小時，以保護煤炭供應。

疫情的封鎖措施取消後，消費復甦給需求和供應鏈都帶來了壓力，能源價格飆升也使全球的能源供應處於緊張狀態。

野村金融諮詢與證券印度經濟學家Aurodeep Nandi對此表示：（印度）電力行業正面臨一場完美風暴。

據中國媒體第一財經報道，燃煤發電佔印度電力結構的70%以上，一旦大量燃煤電廠停工，印度電網將承受重壓，屆時政府可能將削減對能源密集型企業和居民住宅的用電供應。

在接受第一財經記者採訪時，上海國際問題研究院中國與南亞合作研究中心秘書長劉宗義表示，電力緊缺是印度長期性的問題，當前印度疫情常態化，經濟活動有所恢復，生產用電隨着增加，電力短缺的問題再次暴露。而當前國際市場上煤炭價格高漲，電煤短缺，使得印度能源供應問題雪上加霜。

印度煤炭公司（Coal India Limited）前首席執行官（CEO）查特吉（Zohra Chatterji）警告稱，如果當前的情況持續下去，印度經濟將難以回到正軌。