默克爾卸任前最後一次訪問以色列　呼籲不可摒棄兩國方案

德國總理默克爾（Angela Merkel）10月10日訪問以色列，與總理貝內特（Naftali Bennett）會面。兩國就區域安全問題交換意見，但在以巴問題及伊朗核問題上存在分歧。



默克爾在10月10日前往以色列，展開為期兩天的訪問行程。這亦相信會是默克爾卸任前對以色列的最後一次訪問，默克爾同日與以色列總理貝內特舉行會談。

兩人會後會見記者，默克爾強調以色列的安全至關重要，是每屆德國政府關注的核心問題。

圖為10月10日，德國總理默克爾與以色列總理貝內特在圓桌會議上舉行會談。（Reuters）

默克爾表示，德國認為兩國方案仍是結束以色列與巴勒斯坦長達數十年衝突的最佳方式，又表示以色列在巴勒斯坦佔領地上建造殖民區是無益的行為。

「兩國方案的想法不應該被抺去，巴勒斯坦人應能夠安全地生活在一個國家中。」

但貝內特表示，巴勒斯坦建國將意味着建立一個恐怖國家，又稱這國家「將距離以色列大約7分鐘，幾乎可以到達以色列的任何地方。」貝內特僅稱自己會是一個「務實的人」，會改善約旦河西岸及加沙地帶巴勒斯坦人的生活條件。

默克爾又呼籲伊朗重返談判桌，與各國簽署一份新的核協議。默克爾稱聯合全面行動計畫（JCPOA）不是最理想的，但稱總比沒有達成任何協議來的好。貝內特則指試圖安撫伊朗人並沒有用，因為這只會被他們視為「弱點」。

默克爾隨後到訪以色列的國家大屠殺紀念館並獻花，以紀念二戰期間被納粹德國屠殺的600萬猶太人。默克爾表示，這證明即使犯下危害人類的屠殺罪行，兩國重建關係和互信是可能的。