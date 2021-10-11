BBC訪問朝鮮情報部門工作30年脫北者　曾指揮暗殺行動

英國廣播公司（BBC）10月11日刊登了一篇脫北者的訪問。金國松（Kim Kuk-song，音譯）2014年脫北，目前在韓國生活。他過去在朝鮮的間諜部門工作30年，他向BBC分享他在朝鮮工作內容與朝鮮實態，並警告朝鮮至今沒有改變。



朝鮮2009年成立了參謀部偵察總局，金國松表示內裏配置了「恐怖特遣部隊」，用以擊殺叛逃到韓國的脫北者，其中頭號目標是黃長燁。黃長燁是協助朝鮮建立「主體思想」的功勞者，在1997年脫北。

金國松表示自己一度指揮暗殺計劃，但在一次行動中失敗。2010年4月兩名以脫北為名、企圖潛伏韓國的朝鮮特務被抓捕，兩人之後被判囚10年。黃長燁在同年10月因心臟病發逝世，暗殺行動亦自始終結。

圖為脫北者金國松（音譯）接受BBC訪問。（BBC網頁截圖）

朝鮮間諜曾成功進入青瓦台工作

雖然行刺計劃失敗，但金國松分享了其他關於其在朝鮮的工作內容。他表示他的職責之一，是制定應對韓國的戰略，並稱在韓國一直有朝鮮的線眼。其中一個例子，是在90年代，有來自朝鮮的間諜在青瓦台工作，並在5、6年後平安返回朝鮮，回到勞動黨的314聯絡室。

除了間諜外，朝鮮亦訓練了出色的黑客團隊，進行破壞及黑客任務。金國松表示金正日在1980年代已下令培訓新人員「為網絡戰做準備」，並指出朝鮮牡丹峰大學會從全國挑選最聰明的學生，讓他們接受6年的特殊教育，成為黑客。

朝鮮是繼俄羅斯後，黑客活動最活躍的國家。據微軟公布的統計數字，自2020年6月的1年期間，朝鮮的黑客攻擊佔全球網絡攻擊接近四分之一。

金國松稱這黑客部隊被稱為414聯絡室，但在國內也會被稱為金正日訊息中心，因為部門有直通領導人的電話線。

圖為9月30日，朝鮮領袖金正恩在朝鮮最高人民會議第5次會議上講話。（Reuters）

金國松在朝鮮的工作，還包括協助朝鮮販毒及銷售武器礦石，以賺取外滙。特別是1990年代，朝鮮經歷大型饑荒，朝鮮領導層急需錢財維持生活支出。

他回憶曾帶着3名外國人前往朝鮮，協助成立715聯絡室，興建製毒工場。

成為特權階級 後怕遭迫害決定出走

金國松在朝鮮屬於特權階級，在國內可以駕駛名車，可自由出國為領導人籌集資金。他可以自由在政府多個情報部門中穿梭，但這樣的特殊權力，亦讓他與家人陷入危險中。

金正日死後，金正恩接任朝鮮領導人，金國松認為金正恩會清除那些他認為是威脅的人，包括他的姑丈張成澤。長期以來，金正日健康狀況的惡化，外界認為張成澤是朝鮮事實上的領導人。

金國松表示，當年張成澤的名字還比金正恩更廣為人知，原想着張成澤只會被流放，但卻在2013年被處決。這消息讓他大為震驚：「我感受到我的生命會遭威脅，不能留在朝鮮。」

金國松表示當時離開祖先的土地，逃往韓國，是最痛苦的決定。

被問道為何現在才特意發聲，金國松稱這是他唯一能做的職責：「從現在開始，我會更積極地協助我的北方兄弟，從獨裁統治中解放出來，讓他們享受真正的自由。」

金國松表示，朝鮮的政治社會，他們的判斷和思維過程，都遵循服從最高領袖的信念，而這世代相傳，讓其產生了一顆「忠誠的心」。

面對近日朝鮮表示願意與韓國進行溝通，金國松警告朝鮮並沒有改變：「我來這已很多年，但朝鮮根本沒有改變。」 「我們曾制訂的對韓策略仍在繼續，你要知道的是，朝鮮沒有改變，0.01%也沒有。」