中印第13輪軍長級談判雙方互相指責　外交部反駁印方指控

中印第13輪軍長級談判，中印相互指責對方。面對印方指責中方「試圖違反雙邊協議，單方面改變現狀」，中國外交部發言人趙立堅予以駁斥。



10月11日，中國外交部發言人趙立堅主持例行記者會，回應了有關中印第13輪軍長級會談的問題。

法新社記者提問稱，關於中印第13輪軍長級會談，中方表示印方堅持不合理的要求。請問印方具體提出了哪些中方認為不合理的要求？

趙立堅回應稱，關於中印第13輪軍長級會談，中國西部戰區新聞發言人已經發表了談話。他建議記者向有關部門詢問。

印度廣播公司記者追問道，關於中印第13輪軍長級會談，印度軍方發表聲明稱，印方提出了解決剩餘問題的方案，但中方不同意，且不能提供任何前瞻性的方案。中國外交部對此有何回應？印方稱，中方試圖違反雙邊協議，單方面改變2020年的局面，造成了如今新的現狀。中方的意圖是否為維持這一現狀？

面對印度記者的追問，趙立堅首先指出，印方的有關表態是毫無事實根據的。

趙立堅說，中印第13輪軍長級會談中，中方從維護中印兩國兩軍關係大局出發，為推動邊境局勢緩和降温做出了巨大努力、充分體現了誠意，但印方仍堅持不合理也不切實際的要求，為談判增加了困難。

趙立堅強調，中方維護國家主權的決心意志堅定不移，希望印方不要誤判形勢，珍惜當前中印邊境地區來之不易的局面，恪守兩國兩軍有關協議協定和共識，切實拿出誠意和行動，與中方一道共同維護邊境地區和平安寧。

10月10日，中印兩軍在莫爾多/楚舒勒會談點中方一側舉行了第13輪軍長級會談。

10月11日，中國人民解放軍西部戰區新聞發言人龍紹華就中印第13輪軍長級會談發表談話指出，印方仍堅持不合理也不切實際的要求，為談判增加了困難。中方維護國家主權的決心意志堅定不移，希望印方不要誤判形勢，珍惜當前中印邊境地區來之不易的局面。

印度國防部在11日晚些時候發表聲明稱，實控線沿線的局勢是由中方單方面試圖改變現狀造成的，違反了雙邊協議。

印方聲明稱，印方在會談中就解決剩餘問題提出了建設性建議，但中方不同意，也無法提出任何前瞻性建議。因此，本輪會談沒有就剩餘地區達成協議。