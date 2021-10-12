新冠肺炎｜泰國11月起10國完成接種者入境免隔離　包括中國

泰國總理巴育（Prayut Chan-o-cha）10月11日宣布正如政府之前計劃般，11月1日起英國、新加坡、德國、美國和中國等10個低風險國家民眾，是第一批在完成接種新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗後入境泰國免隔離的旅客。



巴育（Prayut Chan-O-Cha）11日全國電視演說稱，泰國準備全面開放國境，已完成接種疫苗的國際旅客可入境泰國免隔離。泰國疫情管理中心（CCSA）近期將宣布完整國家名單。

他稱已指示疫情管理中心和衞生部本週內緊急考慮，11月1日允許來自低風險國家且完成接種疫苗的旅客入境泰國免隔離。

巴育稱，有完整接種疫苗證明的國際旅客，出發前做過核酸檢測，乘飛機抵達泰國後再做一次檢測，就不需要隔離，能在泰國國內自由移動。

他承諾12月1日前向更多國家開放，以及其他國家旅客也能在2022年1月1日前這麼做。

其他不在低風險名單的國家民眾，也將可入境泰國，但須接受隔離。

泰國之前的計劃是，11月1日僅對外國遊客開放首都曼谷以及一些府，其他對完成接種疫苗的旅客開放的華欣（Hua Hin）、巴達雅（Pattaya）、清邁（Chiang Mai）及武里南府（Buriram）等地也免隔離。泰國《曼谷郵報》11日稱，巴育的宣布似是暗示11月1日起完成接種的旅客入境全泰國免隔離，開放規模較規劃中的大。