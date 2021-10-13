傳歐盟高官10月15日將與習近平通話　要求中方重新考慮對歐制裁

歐盟與中國因新疆等問題發生爭執後，歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）預計10月15日與中國國家主席習近平通電話，這將是兩位領導人自2020年年底以來首次通話。



在過去的一年裏，歐盟與中國的關係一直惡化，因為新疆維吾爾人人權問題引發的雙方系列制裁。一名歐盟外交官介紹，歐方將在通話中重點關注人權和貿易問題。

法媒13日援引一位歐盟外交官的話說，米歇爾將敦促習近平就北京對歐洲議會議員及歐盟機構的制裁重新考慮。另一名外交官員稱，這次通話顯示，歐盟須從戰略自主的角度制定其的對華政策。

歐洲議會德國綠黨籍議員、對華關係代表團主席布迪克費爾（Reinhard Bütikofer）認為，領導人通話是一個「積極的」發展。

2020年9月14日，習近平在北京參加與歐盟、德國領導人視頻會晤，闡明瞭在涉港、涉疆問題上的原則立場，反對任何人干涉，反對搞「雙重標準」，不接受人權「教師爺」。（新華社）

一些評論指出，習近平與米歇爾最新通話可能被視為一種努力穩定局面的方式，因為2020年上半年以來，中國與歐盟的關係惡化速度之快令歐盟部分國家感到震驚。

法媒注意到，雖然習近平常與德國總理默克爾（Angela Merkel）、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）等歐盟重要成員國領導人進行通話，但單獨與米歇爾等歐盟領導人進行通話比較罕見。

歐盟方面消息人士稱，中國不願在歐盟與中國相互制裁後進行對話，布魯塞爾方面一直在努力讓中歐外交關係回到正軌。

3月22日，歐盟以新疆人權問題為由，對中國有關個人和實體實施單邊制裁。隨後，中國於當天（3月22日）稍晚宣佈，制裁包括歐洲議會議員在內的10名個人和4個實體。