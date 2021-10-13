有片︱意大利熱氣球驚險意外　目擊者拍下「猛撞歷史博物館」瞬間

意大利科莫（Como）發生一宗可怕意外，一個熱氣球載滿乘客升空，未料卻突然失控，正面撞上「伏特聖殿」（Voltiano Temple）歷史博物館，只見吊籃在高空中以超大角度傾斜，幾乎快要翻覆，驚悚瞬間都被目擊者拍攝下來。
影片中，熱氣球才剛升空，卻直接衝過茂密的大樹，接著撞上博物館。
擁有94年歷史的石雕藝術從5米高的外牆墜落，掉在入口處的階梯上，摔得粉碎。
目擊者拍下「猛撞歷史博物館」驚悚瞬間（點擊放大瀏覽）▼▼▼
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《每日星報》報道，本事件發生於11日上午8時30分，而那間博物館是為了紀念物理學家伏特，發明電池以及發現甲烷的成就。
熱氣球疑似未達到足夠高度就轉彎，才會撞上樹梢釀成意外，幸好旅客們全都毫髮無傷。
警察、消防員單位接獲通報後，迅速趕赴現場，確保人員安全，以及建築物與藝術文物是否受到其他損傷，當局目前也仍在評估本次意外釀成的損失。
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