LinkedIn宣布將關閉中國版　稱經營環境更具挑戰　未來推新App

微軟（Microsoft）旗下的LinkedIn（領英）在10月14日宣布，將關閉LinkedIn中國區版本，並談到在中國面對更具挑戰的經營環境。這間公司也表示，未來會向中國推出名為InJobs的新App，它將不設分享帖子或文章等社交功能。



LinkedIn在2014年開始發展中國業務，這間公司在最新的聲明表示，公司在中國面臨着更具挑戰的經營環境和更高的符合規則要求，公司已作出決定，將在今年較後時間關閉中國版。

聲明又指，未來在中國的新策略是把焦點放於幫助以中國為基地的專業人士找工作，及協助中國公司尋找合資格的候選人，在今年較後時間，將向中國市場推出名為InJobs的獨立App，並指它「不包括社交消息（social feed）、分享帖子或文章等功能。」

LinkedIn之前已在3月暫停中國境內新用戶註冊，美國傳媒在3月底曾引述消息人士報道，中國互聯網監管機構斥責LinkedIn的領導層，指他們未能控制網站中的政治內容。報道指，LinkedIn是美國唯一獲准在中國大陸營運的大型社交媒體，用家主要是在職人士。