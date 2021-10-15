法國總統馬克龍參加慈善足球賽　攻入一球十二碼

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）10月14日暫時放下繁忙工務，與一眾名人參加慈善足球賽，並攻入一球十二碼。



該賽事在巴黎附近城鎮普瓦西（Poissy）上演，由馬克龍與英超球會阿仙奴前領隊雲格（Arsene Wenger）、法國奪得1998年世界盃功臣迪西里（Marcel Desailly）和卡林保（Christian Karembeu）等名人組成的明星隊，迎戰普瓦西聖日耳曼昂萊（Saint-Germain-en-Laye）醫院員工隊，為巴黎及法國醫院基金籌款。

法國總統馬克龍（前排左二）10月14日出席慈善足球賽，他的隊友包括阿仙奴傳奇領隊雲格（後排左三）、法國前國腳迪西里（後排左二）及卡林保（後排左四）。（Reuters）

明星隊在上半場10分鐘獲得十二碼，由司職中場、身穿3號球衣的馬克龍操刀。他決定射中間，對方門將「捉錯路」，即使用腳擋到都入，為球隊追成一比一。

另外法國在2022年舉行總統大選，馬克龍雖然未宣布會否角逐連任，但路透社同日引述消息人士報道，馬克龍正建立競選團隊，包括向前總統薩爾科齊（Nicolas Sarkozy）的成員招手，希望增加中間偏右人士的支持。