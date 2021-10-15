美國前總統克林頓疑血液感染入ICU　發言人：正在好轉　精神良好

美國前總統克林頓（Bill Clinton）發言人10月14日表示，克林頓12日傍晚入住加利福尼亞大學歐文醫療中心，治療非新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的感染。她稱，克林頓的身體逐漸康復，心情很好。



美國有線新聞網絡（CNN）報道，75歲的克林頓疑血液感染，目前入住深切治療部，但主要是想給他有足夠私隱，他不需要呼吸機協助，健康問題與之前的心臟問題或新冠肺炎無關。

發言人之後發布聲明引述醫生稱，克林頓已經以靜脈注射的方式接受抗生素，經過兩日治療，他的白血球數目減少，對抗生素的反應良好，希望他可能早日回家。

克林頓發言人烏雷尼亞（Angel Urena）在Twitter發文稱，他情況正在好轉，精神良好，且非常感謝醫護人員及醫院職員對他提供極佳照顧。

2001年，克林頓卸任總統，之後身體間中出現問題。2004年，他接受心臟搭橋手術。2005年，他因為氣胸（俗稱爆肺）接受手術。2010年，他再接受手術，於冠狀動脈植入支架。