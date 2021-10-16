文在寅與岸田文雄首次通話　談及強徵勞工與「慰安婦」及朝鮮

日韓首腦10月15日在日本新首相岸田文雄就任後首度通話，強徵勞工、「慰安婦」及朝鮮都是是次通話觸及的議題。



韓聯社10月15日稱，韓國青瓦台發言人朴炅美15日在書面記者會上透露，韓國總統文在寅當天與岸田文雄進行約30分鐘的通話。

文在寅在通話中就強徵勞工問題表示，韓日在對1965年簽訂的《韓日請求權協定》適用範圍的司法解釋上存在分歧，兩國應尋求外交層面的解決方案。文在寅說，兩國關係雖因懸而未決的問題陷入僵局，但只要共同努力就能夠迎難而上。

日韓關係：圖為韓國總統府青瓦台提供的相片，顯示韓國總統文在寅在首爾與日本首相岸田文雄通電話。（AP）

就「慰安婦」問題，文在寅表示，尋求既能讓「慰安婦」受害者接受，又不影響雙邊外交關係的解決方案十分重要。目前在世的「慰安婦」受害者僅剩13人，留給兩國的時間已然不多。在提到對朝關係時，文在寅表示，實現半島完全無核化和永久和平，有必要儘快重啟與朝對話。

另據日本共同社15日報道，岸田文雄在通話時指出，由於原被徵勞工和原「慰安婦」訴訟，日韓關係處於嚴峻狀況，強烈要求韓方採取妥善措施。有關如何應對朝鮮半島問題，雙方一致同意加深日韓以及日美韓三國的合作。

圖為2021年10月4日，日本首相岸田文雄於東京出席記者會。（AP）

日韓首腦上次對話是在6月，時任首相菅義偉在英國出席七國集團（G7）峰會時當面與文在寅互致問候。此前，岸田在本月13日的日本參議院全體會議上，就日韓關係表示「雖然處於非常嚴峻的狀況，但不能擱置不管」，表明了打破現狀的積極態度。文在寅4日也致信祝賀岸田就任首相，表示「希望共同努力」。

據韓聯社統計，韓日首腦通話當天是岸田文雄就任首相的第12天，兩國領導人首次通話的時間點比前任首相晚3天。岸田文雄就任第二日便同美國總統拜登、澳洲總理莫里森通電話，7日、8日、13日分別同俄羅斯、中國和印度、英國領導人通話。

青瓦台表示，兩人通話約30分鐘。文在寅高度讚賞岸田文雄有意願在任內無條件會晤朝鮮領導人金正恩，表示有必要儘快重啟與朝鮮對話。