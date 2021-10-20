俄媒：印度或修改與中國達成的邊界保護議定書

印度東部軍隊司令潘德（Manoj Pande）中將表示，印度可能會修改與中國達成的拉達克邊境地區實際控制線沿線軍隊指揮議定書。



據俄衛網10月19日報道，潘德在新聞發布會上提到，「從解決實際控制線（LAC）局勢的角度而言，戰略指揮在於遵守共同商定的議定書和協議，這是我們所做的努力，不管另一方採取了什麼行動或回應。鑑於已發生事件，以及我們未來要做的事情，我認為這（修改議定書）正在得到更高級別的審議。」

2020年8月31日，在印度一側拍攝的班公湖，該地點是中印部隊對峙最為激烈地區之一。（AP）

10月10日，中印軍方舉行了第13輪軍長級會談。《印度教徒報》注意到，此次會談持續了8個半小時，是中印軍方迄今為止最短的會談之一。

隨後，中國人民解放軍西部戰區新聞發言人龍紹華10月11日就中印第13輪軍長級會談發表談話指出，印方仍堅持不合理也不切實際的要求，為談判增加了困難。中方維護國家主權的決心意志堅定不移，希望印方不要誤判形勢，珍惜當前中印邊境地區來之不易的局面。

印度軍方否認了中方這一指控，稱其改善局勢的建議沒有被中國接受，對峙是中國單方面試圖改變現狀造成的。並發表一份聲明稱「印度方面提出了建設性建議，但中國沒有同意，也無法提供任何前瞻性建議。緊張局勢是由中方單方面試圖改變現狀，違反雙邊協議造成的。因此，中方有必要採取適當措施，恢復實控線沿線的和平與安寧」。