中國被指是導致英國燃油危機根源　駐英大使反駁

中國生態環境部和中國駐英國使館10月19日聯合舉辦生物多樣性和應對氣候變化問題網上記者會。



中國駐英國使館網站10月19日發布消息稱，在記者會上，有媒體提問稱：一些報紙指出，中國是今年冬天英國燃料危機的根源。大多數英國人在家看電視或在街角小店看報紙了解中國，而非親自赴中國了解實情。中國如何說服他們相信中國仍在採取一切切實行動與英國和其他西方國家一起應對氣候變化？

2021年9月30日，英國倫敦一個油站外擺出告示板，稱庫存短缺無法提供加油服務。（AP）

中國駐英使館大使鄭澤光稱，今年以來國際市場能源價格大幅上漲，給世界各國都造成了影響。中國國內出現暫時性的電力、煤炭供需偏緊，給正常經濟運行和居民生活帶來一些影響。

鄭澤光稱，中國正採取有力舉措，保障國內能源供應和經濟持續快速復甦。與此同時，我們堅決遏制「兩高」（高污染和高耗能）項目盲目發展，同時大力鼓勵各地增加可再生能源供應，加強煤炭節約利用。中國煤炭產量上升不是長期現象，相反，長期來看煤炭產量是下降的。

鄭澤光強調，英國面臨的燃料危機有自身原因。英國政府、產業界均認為英國能源有保障，但由於貨車司機、港口工人人手不足，導致英部分地區能源供應跟不上。這是物流的問題。

鄭澤光稱，另一方面，歐洲和國際能源市場普遍漲價，致使英國一些能源公司消化不了成本上升而倒閉，這也加劇了英國國內的能源緊張。但這些問題與中國無關，英國應從自身找原因加以解決。