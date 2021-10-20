IMF大幅下調亞洲今年經濟增長預期　預計中國增幅8%

因新型冠狀病毒肺炎變種病毒Delta確診個案攀升，且疫苗接種滯後，國際貨幣基金組織（IMF）10月29日大幅下調了亞洲今年（2021年）的經濟增長預測，並警告稱，新一波新冠肺炎（COVID-19）感染、供應鏈中斷和通脹壓力對該區域經濟前景構成下行風險。

財聯社10月20日報道，IMF現在預計，今年亞洲經濟將增長6.5%，較4月份的預測下調了1.1個百分點，原因是Delta變種病毒感染病例激增打擊了消費和工廠產出。

亞洲國家去年在遏制新冠疫情方面相對成功。但今年，包括印度、馬來西亞和越南在內的一些國家不得不與新一輪的感染作鬥爭，而疫苗接種卻進展緩慢。

新冠感染的捲土重來促使這些地區採取更嚴格的遏制措施，這給當地服務業帶來了壓力，並導致一些工廠暫時關閉。IMF表示，即使出口需求強勁，這也拖累了亞洲的經濟前景。

「亞洲疫苗接種速度緩慢是今年經濟成長勢頭放緩的關鍵因素之一，」IMF亞洲和太平洋部主任Changyong Rhee表示。

不過，IMF將其對2022年亞洲經濟增長的預測從4月份的5.3%上調至5.7%，以反映疫苗接種方面的進展。

IMF指出，美聯儲任何「不合時宜的政策正常化或被誤解的政策溝通」，都可能引發亞洲新興經濟體出現大規模資本外流和借貸成本上升。

發達經濟體和新興經濟體之間差距日益加深

IMF還指出，儘管亞太地區仍是全球增長最快的地區，但亞洲發達經濟體與新興市場和發展中經濟體之間的差距正在加深。

IMF預計，印度經濟今年將增長9.5%，較4月時的預測下調了3個百分點；日本和澳洲的增速預期也分別被下調至2.4%和3.5%。

該機構還預計，緬甸經濟今年將收縮17.9%，而此前的預測為收縮8.9%，該國今年2月發生了軍事政變；菲律賓今年增速預期也被下調3.7個百分點至3.2%；馬來西亞增速預期被下調3個百分點至3.5%。

與此同時，IMF也上調了對幾個亞洲發達經濟體的增長預測。該機構預計，新加坡經濟今年將增長6%，高於此前的預測5.2%；韓國和新西蘭的增速預期也分別被上調至4.3%和5.1%。

IMF表示，澳洲、韓國和新西蘭等發達經濟體將從高科技和大宗商品繁榮中受益，但東盟五國——印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國——仍面臨着來自疫情復燃和服務消費疲軟的「嚴峻挑戰」。「未來幾個月，新爆發的疫情仍然是最大的擔憂，」IMF稱。

風險傾向於下行

IMF還稱，「風險傾向於下行，」主要是由於疫情的不確定性、供應鏈中斷和美國政策正常化的潛在溢出效應。

雖然亞洲的通脹預期「總體穩定」，但大宗商品價格和運輸成本上漲，加上全球價值鏈的持續中斷，正在加劇對持續通脹的擔憂。

IMF表示，大多數亞洲新興經濟體必須維持貨幣支持，以確保持久的復甦，但央行「應準備好，如果復甦速度快於預期，或通脹預期上升，應迅速採取行動。」