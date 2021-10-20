英國機構發布全球國家品牌價值排名榜　中國位列第二

2021年度全球國家品牌價值排行榜公布，美國與中國繼續高居前兩位。報告稱，中國經濟復蘇速度驚人，預計將持續縮小與美國的差距。



英國品牌評估機構「品牌金融」（Brand Finance）10月份發布2021年度全球國家品牌價值排行榜，美國與中國繼續高居前兩位，遙遙領先其他國家。

美國位列第一，國家品牌價值為24.8萬億美元。中國僅次於美國，國家品牌價值為19.9萬億美元。

報告稱，美國總統拜登（Joe Biden）上任後，美國的政治和經濟發生了巨大變化，在這一年中，美國的品牌價值增長了5%，達到24.8萬億美元。同樣，中國的國家品牌價值增長了6%，達到19.9萬億美元。

中美兩國在新冠肺炎（COVID-19）疫情後迎來了經濟復蘇，國家品牌價值也得到了提升。報告指，作為唯一一個在2020年底實現國內生產總值（GDP）正增長、並在2021年第一季度實現創紀錄增長的國家，中國是第一個在疫情後經濟復蘇的國家，以驚人速度復甦。

報告稱，來自西方和東方的這兩個超級大國不出所料地在「品牌金融」國家品牌排行榜上佔據主導地位，中國緊隨長期以來的領先者美國之後，「隨着中國的復甦和經濟增長沒有顯示出放緩的跡象，經濟增長在2021年年初創下新高，毫無疑問，未來幾年這一差距將繼續縮小。」

日本排在「品牌金融」國家品牌排行榜第三位（4.4萬億美元）。進入榜單前十名的國家還包括德國、英國、印度、加拿大、意大利和韓國。