俄羅斯舉行阿富汗問題磋商會議　中國等多國代表出席　美國缺席

阿富汗問題磋商會議10月20日在俄羅斯莫斯科舉行，中俄等多國代表與會，塔利班代表團也有出席，俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）在主持會談時表示，俄羅斯承認塔利班為了穩定阿富汗局勢做出的努力。俄方還呼籲西方國家解除對阿富汗的經濟制裁。



半島電視台10月20日文章稱，塔利班訪俄代表團由副總理哈納菲（Abdul Salam Hanafi）率領。在與塔利班進行會談時，拉夫羅夫說「新政府現在掌權，我們注意到他們為穩定軍政局勢，以及建立國家機構所做出的努力。」

會談重點關注阿富汗的未來，包括中國和巴基斯坦在內的10個國家的官員出席了會談。這次會談是塔利班自8月中旬接管阿富汗以來的重要國際會議之一。來自印度、伊朗、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼和烏茲別克的代表也出席了會議。

拉夫羅夫說，莫斯科對美國的缺席感到遺憾。華盛頓早些時候表示，由於技術原因，將不會參加在莫斯科舉行的這一次會談，但計劃在未來參加。

此外，拉夫羅夫在會談前接受路透社採訪時，對塔利班政府採取了明顯的和解語氣。塔利班政府仍在尋求國際外交合法性，尋求各國支持其解凍西方資產並讓援助流通的呼籲。

拉夫羅夫稱，「我們相信，現在是調動國際社會資源為喀布爾提供有效的金融人道主義支持的時候了，包括防止人道主義危機和減少移民流動。」