世貿組織舉行對華貿易政策審議　美國：中國產業政策扭曲競爭環境

世界貿易組織（WTO）10月20日舉行第8次對華貿易政策審議會議，美國駐世貿代辦畢斯比（David Bisbee）同日向世貿組織表示，中國的產業政策「扭曲競爭環境」，華盛頓政府將採取一切手段，確保展開改革。



路透社報道形容，美國在世貿組織審查中瞄準中國的「不公平貿易行為」。畢斯比指，中國的產業政策「扭曲競爭環境」，對進口商品、服務及其外國供應商不利。

畢斯比指，其他「不公平貿易行為」包括對國企的優惠待遇，設有數據限制、對知識產權執法不力和網絡盜竊。

他又稱「我們不能忽視有關中國在幾個行業使用強迫勞動的報道。」他未有進一步解釋，但指美國將尋求所有可用的工具，試圖說服中國作出有需要的改變。

新華社10月19日報道，世貿組織第8次對華貿易政策審議在10月20日和22日舉行，商務部部長王文濤、商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文將以視像方式在北京出席此次審議會議，並代表中方發言，中國常駐世貿組織代表李成鋼大使將在日內瓦參會。