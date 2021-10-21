中美關係｜伯恩斯主張競爭＋合作雙軌並行　料獲國會鷹派支持

獲美國總統拜登（Joe Biden）提名出任駐中國大使的伯恩斯（Nicholas Burns）10月20日出席參議院聽證時多次批評中國，但同時提出中美可以在其他項目上合作。有美媒分析指其對華平衡的取態可滿足對華強硬的鷹派，料可獲兩黨廣泛支持。



伯恩斯在聽證會上，批評中國一系列的做法，包括在新疆種族滅絕、在西藏侵害人權、扼殺香港自治與自由，霸凌台灣。對其他國家同樣作出恐嚇與脅迫，應受譴責。

伯恩斯稱他認同美國持續奉行一中政策，支持和平解決爭端，但呼籲美國行政部門與國會依循《台灣關係法》，協助台灣維持足夠自我防衞能力。

圖為10月20日，拜登提名駐華大使伯恩斯出席參議院聽證會。（AP）

在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情上，伯恩斯批評中方一直阻撓世界調查新冠病毒的源頭。

在聽證會上伯恩斯對中國多次批評，稱「中國是美國在21世紀的最大地緣政治考驗」。他不認同「東升西降」的說法，表示不應誇大及高估對方的勢力，及輕視自己的優勢。他表示中國有其弱點，並稱中國的朋友不多，幾乎沒有真正的盟友，相反美國有很多盟友，這是美國的巨大優勢。

不過，伯恩斯亦表示不希望讓美國陷於與中國衝突。他表示若獲通過提名，他會建立更好與中國溝通的渠道，保持直接接觸。他表示在符合美國利益的部分，仍需要與中國合作，例如在氣候變化、全球衞生與無核化方面等。

美國全國公共廣播電台（NPR）特別評論到，伯恩斯的發言滿足了國會內對華強硬的鷹派，如克魯茲（Ted Cruz）。克魯茲一直呼籲美國應要做更多以支持台灣，同時他因不滿拜登對德俄輸天然氣管的決策，曾表示要反對所有拜登的提名人。儘管距離正式確認還需一段時間，伯恩斯似乎正受兩黨人士的歡迎。

《紐約時報》以溫和形容伯恩斯，並特別點出在提名伯恩斯提名消息剛出時，在中國引起了一些積極回應。如《環球時報》8 月在一篇文章中引用了北京中國社會科學院美國研究研究員呂翔表示，伯恩斯對中國的看法相對平衡，不如前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）等特朗普（Donald Trump）政府的外交官一樣極端及僵化。