聯合國安理會未能就朝鮮試射導彈發表聲明

聯合國安理會10月20日召開緊急閉門會議，就朝鮮近期發射彈道導彈交換意見。共同網21日引述外交消息人士稱，歐美的理事國紛紛譴責朝鮮違反安理會決議，但中俄堅持擁護朝鮮，會議未能發表一致聲明。



朝鮮外務省發言人21日接受朝中社記者採訪時稱，近期試射活動並不針對韓國和美國，只要相關國家不阻礙朝鮮合法行使主權，韓半島緊張局面就不會出現。

發言人稱，朝鮮的正常合法的自衛性軍事活動，被美國誤導為違反聯合國安理會決議，以及威脅地區和平穩定行為，又指召開安理會緊急會議，是反應極其誇張。平壤方面對美方就主權國家行使自衛權做出非正常反應深感擔憂，並已就華府和安理會擺弄「定時炸彈」表示強烈擔憂。

圖為2021年10月10日，在朝鮮平壤勞動黨成立76周年之際，朝鮮兒童聯盟成員參觀了位於萬壽山的朝鮮領導人金日成和金正日的雕像。（AP）

發言人稱，試射並未為周邊國家和地區的安全帶來任何威脅或負面影響。此人稱朝鮮試射新型潛射彈道導彈，是為完成中長期國防科學發展計劃的正常活動。

此人稱朝方發展戰爭遏制力並不針對特定的國家或勢力，而是為了防止戰爭本身、捍衛國家主權。美國和韓國並非朝鮮的主要敵人。

他稱朝鮮正在開發與試射的是美國已擁有或正在開發的相同武器系統，而美國對此說三道四、予以指責，是明顯的雙重標準。發言人強調，如華府以及追隨它的勢力一味選擇錯誤行動，將導致更嚴重的後果。