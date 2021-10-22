新界西區議員宣誓無效被DQ　澳洲外長：損害香港民主

撰文：洪怡霖
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澳洲外交部長佩恩（Marise Payne）10月22日就新界西16名區議員遭裁定宣誓無效發聲。她在社交媒體推特（Twitter）發文稱，當選議員遭取消資格（DQ，Disqualification）是破壞香港民主制度，惟推文並無提及包括「關切」和「憂慮」在內的字眼。

佩恩22日在Twitter表示：「超過50名民選議員被取消資格，損害香港民主制度與公民社會。澳洲支持香港言論和結社自由，一如中國在《（中英）聯合聲明》和香港《基本法》中所承諾的那樣 。」

香港政府10月21日公布，包括元朗區議會主席黃偉賢及前立法會議員鄺俊宇在內16人被裁定宣誓無效，須即時離任。圖為元朗區議員鄺俊宇。（盧翊銘攝）

澳洲特別廣播服務公司（SBS）22日稱，佩恩這次聲明似乎不像過去類似聲明般強硬。佩恩以前為港發聲都有用到「憂慮」、「關切」或「Stand with Hong Kong」等字眼。

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香港政府21日公布，包括元朗區議會主席黃偉賢及前立法會議員鄺俊宇在內16人被裁定宣誓無效，須即時離任，元朗泛民被指遭「滅團」。

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