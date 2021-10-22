俄軍成功試射潛射彈道導彈　俄媒：可攜帶高超音速彈頭

俄媒10月21日稱，俄國防部宣布，俄軍一艘核潛艇在靠近北極圈的白海成功發射了一枚潛射彈道導彈。這是俄羅斯海軍一系列導彈發射測試的最新一次。報道提到，該導彈具有攜帶高超音速彈頭的能力。



據「今日俄羅斯」（RT）10月21日稱，俄國防部稱「克尼亞茲・奧列格」號（Knyaz Oleg）核潛艇21日發射「布拉瓦」（Bulava）導彈後，完成最後階段的技術評估。導彈從靠近斯堪的納維亞的白海升空， 證實擊中位於堪察加半島（Kamchatka）的庫拉靶場（Kura firing range）地面，它距離莫斯科以東6000多公里。

俄羅斯軍方在一份聲明中說，「作為國家測試計劃的一部分，『克尼亞茲・奧列格』號戰略導彈核潛艇從白海（White Sea）發射了一枚『布拉瓦』彈道導彈」，導彈從水下位置發射，「導彈彈頭在預計時間內成功飛抵指定區域。」

內文稱，這艘核潛艇2021年底進入俄羅斯海軍服役，此前俄海軍已部署了另外4艘（同型）潛艇。

報道稱，這一消息是在俄羅斯軍方宣布成功試射「鋯石」（Zircon）高超音速反艦導彈幾周之後發佈的。「鋯石」旨在打擊敵方的水面艦艇，例如，護衛艦和航空母艦，以及位於導彈射程內的地面目標。「鋯石」的飛行速度高達9倍音速，這讓其難以被任何防空系統攔截。