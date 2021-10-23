英防長談及台海局勢　中駐英使館：反對無理指責

英國國防大臣華禮仕（Ben Wallace）日前談及台海局勢，指解放軍「入侵台灣防空識別區」可能將會引發軍事衝突，呼籲中國大陸以和平方式解決與兩岸爭議。中國駐英大使館10月22日回應指，反對英國官員作出無理指責。



中國駐英大使館發言人表示，台灣及其附屬島嶼是中國領土神聖不可分割的一部分。當前台海局勢複雜嚴峻的根源是「台獨」分裂勢力勾連外部勢力，不斷進行謀「獨」挑釁。中國軍隊進行戰備巡航是針對當前台海安全形勢和維護國家主權需要採取的必要行動，完全正當合法，無可指摘。

當局強調，台灣問題純屬中國內政，任何外部勢力無權干涉。中方堅定不移反對「台獨」勢力分裂活動，堅定不移反對任何外部勢力插手台灣問題。中方完全有決心、有信心、有能力挫敗一切「台獨」圖謀，捍衛國家主權、安全和領土完整。

該名發言人稱，中方強烈敦促英方恪守一個中國原則，謹言慎行，不以任何方式干涉中國內政。

圖為英國國防大臣華禮仕10月21日在比利時首都布魯塞爾北約總部出席北約國防部長會議。（Reuters）

路透社21日報道，華禮仕在談及台灣時論及香港，認為兩地之間存有「相似之處」。華禮仕稱，英國十分擔心香港，因為台灣實際上已被納入「一國兩制」框架下，如果中國大陸摒棄了「一國兩制」，「這對台灣意味着什麼呢？」

報道稱，解放軍從10月1日起加強了飛越「台灣領空」的力度，這令一些西方國家和台灣當局都進入到了「警戒狀態」。

對於台海局勢，華禮仕指責解放軍稱：「正如我們看到的，他們在軍事上故作姿態，我們認為這是不明智的。」他表示：「這麼做是冒着破壞地區穩定的危險，這麼做可能會在其他爭議地區引發進一步衝突。」