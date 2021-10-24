尼日利亞央行將正式推出數字貨幣eNaira

當地時間10月23日，尼日利亞央行（Central bank of Nigeria）發布聲明稱，該國總統Muhammadu Buhari計劃於10月25日正式推出官方數字貨幣，即eNaira。

中國媒體《21世紀經濟報道》報道，尼日利亞央行聲明稱eNaira的推出是尼日利亞中央銀行多年研究工作的成果，旨在推進支付系統的邊界，使社會各階層的金融交易更容易與無縫。」聲明表示，在與銀行、金融科技運營商、商户以及國內民眾等相關利益相關方進行一系列接觸後，尼日利亞央行設計了此種數字貨幣，10月25日正式激活。

尼日利亞央行認為，eNaira標誌着貨幣發展的重大進步，該央行致力於確保eNaira像現金奈拉一樣，人人都能使用。

與此同時，聲明指出，考慮到eNaira的出台只是旅程的第一步，尼日利亞央行將繼續進行修繕，以完善其功能和平台。「尼日利亞央行將繼續與相關夥伴合作，確保一個無縫的電子貨幣使用過程，使每個用户受益，特別是農村地區和無銀行賬户的人群。」

尼日利亞央行表示，由於eNaira是一種新產品，為世界上首批數字貨幣之一，已經設置了一個結構，以迅速解決任何可能在試點實施中所出現的問題「因此，在總統周一正式啟動後，隨着我們進入一個與全球金融發展相一致的新時代，銀行將進一步與各利益相關方接觸。」

為進一步指導民眾了解並使用eNaira，尼日利亞央行在其網站提供了eNaira的應用程序與相關介紹。根據官網介紹，eNaira是尼日利亞中央銀行發行的數字貨幣，提供了一種以奈拉（Naira）計價的獨特形式；eNaira作為交換媒介和價值儲存手段，與現金支付相比，在零售交易中提供了更好的支付前景；eNaira還有一個獨特的運作結構，既卓越又不同於其他形式的中央銀行貨幣。