哥倫比亞500特種部隊圍捕　惡名昭彰大毒梟終於落網

哥倫比亞政府10月23日公布，已逮捕惡名昭彰的大毒梟奧托尼爾（Otoniel）（本名Dairo Antonio Usuga）。這是繼另一惡貫滿盈的大毒梟艾斯高巴（Pablo Escobar）被殺後，哥倫比亞比對販毒活動的最大的打擊。



路透社23日稱，奧托尼爾是23日在哥倫比亞西北部安蒂奥基亞省（Antioquia）的內科克利（Necocli）被捕，那兒靠近巴拿馬邊境。

哥倫比亞總統杜克（Iván Duque）稱政府正在與美國討論引渡奧托尼爾受審事宜。

影響力龐大 掌控陸路水路

奧托尼爾率領的組織名為「海灣幫」（Clan del Golfo或Gulf Clan），手下有約1200人，大部分是前極右准軍事組織成員。國內32省中，10個省都有他們的蹤影。

成員在該國北部令人聞風喪膽，讓組織牢牢掌控通往中美洲北部以及美國的、位於叢林中的主要販運可卡因路線。

組織以哥倫比亞烏拉巴灣（Uraba）為據點，也掌握從哥倫比亞前往加勒比海的海路，常以快艇運毒，有時甚至會出動潛水艇。

圖為2021年10月23日哥倫比亞大毒梟奧托尼爾在Turbo被捕後，由特種部隊成員押送。他看來表情淡定。（Reuters）

行蹤飄忽 八重保安

這名大毒梟行蹤不定，美聯社24日稱，哥倫比亞是接獲美國及英國的情報，出動22架直升機及500多名特種部隊成員到叢林中圍捕，才突破他身邊「八重保安」，成功拘捕他。

現年50歲的奧托尼爾除販毒外，也涉及殺警、性虐兒童、招募未成年人士、非開採礦等。政府也指控，這個組織威脅殺死社區領袖。

哥倫比亞政府以80萬美元的懸賞金，徵求有關他下落的線索，而美國則以500萬美元的懸賞金來追捕他。