斯里蘭卡指中國船載肥料含有害細菌　禁靠岸與卸貨

斯里蘭卡稱在一艘中國船隻運載的有機肥料內發現有害細菌，禁止它靠岸與卸貨。事件發生在斯里蘭卡在對抗食物短缺問題之際，有農民稱此舉可能會毀了他們今年的莊稼。



法媒24日引述斯里蘭卡總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）辦公室24日稱，國家植物檢疫所（National Plant Quarantine Services）已對這艘中國船隻上的肥料樣本檢測，「確認有機物的存在，包括一些類型的有害細菌」。

斯里蘭卡商業高等法院已禁止就這批9.6萬噸有機肥料，向青島海大生物科技集團有限公司（Qingdao Seawin Biotech Group Co., Ltd.）付款。

政府部門9月已叫停這筆價值4,200萬美元的交易，但它們仍按計劃付運，將抵達首都科倫坡。外界暫未知道它的位置。

斯里蘭卡港務局稱，農業部23日下令不要在任何港口卸載這批肥料，並拒絕船隻靠岸。

圖為2015年10月25日，斯里蘭卡一名男子在名為Mallavi的市鎮走過農地。（Getty）

斯里蘭卡從中國訂購這批肥料，本是為了成為全球第一個100%使用有機肥料的國家。它們將用於斯里蘭卡自10月15日開始的稻米種植季節，逐步取代正在使用的化學肥料。

大批農民抗議政府實施化肥禁令，上周政府宣布，取消這個在5月開始實施的禁令。