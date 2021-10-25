全球最富90後：加密貨幣交易所FTX創辦人身家達265億美元

全球最富90後換人了，不再是31歲的Snap聯合創始人兼CEO斯皮格爾（Evan Spiegel）。新晉90後「首富」比他還要小兩歲，是加密貨幣衍生品交易所FTX的聯合創始人兼CEO班克曼-弗萊德（Sam Bankman-Fried）。



市場資訊網10月25日報道，FTX上周宣布完成新一輪4.21億美元融資，公司估值達到250億美元，這使29歲的弗萊德身價達到265億美元，較本月除福布斯（Forbes）美國400富豪榜公布時估計的225億美元的身價又增加了40億美元。

截至上周四，弗萊德在《福布斯》美國富豪榜上排名第25位，在全球富豪榜上排名第64位。在歷史上，只有Facebook創始人朱克伯格（Mark Zuckerberg）在29歲時擁有的財富曾超過他，當時扎克伯格的身價為285億美元。

對弗拉德來說，通往財富巔峰之路是如此之快。他在兩年半前推出了FTX，並已將其發展成為全球領先的加密貨幣交易所之一。在今年7月的一輪融資中，該公司的估值達到180億美元，而弗萊德當時的身價為87億美元。這意味着在短短三個月內，他的身價又增長了兩倍多。

弗萊德出身於學術世家，父母都是斯坦福大學的法學教授，他在麻省理工學院學習物理學時曾有過成為一名物理學教授的想法，但最終決定尋求一份更賺錢的職業，因為他認為這能讓他為慈善機構捐出更多的錢。

大學畢業後，他在定量分析公司Jane Street找到了一份交易ETF的工作，並捐出了自己六位數薪水的一大部分。

後來，他辭去了這份工作，投身加密貨幣領域。在那裏，他發現了一個機會，在美國購買比特幣，在日本以高出30%的價格出售，通過套利賺了一大筆錢。