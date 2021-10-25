美國撐台灣參與聯合國　北京正告美國勿縱容台獨

據報道，美國在台機構舉辦了一場線上會議，主題是擴大台灣在聯合國等全球公共領域「更有意義」地參與。對於相關動態，中國外交部在10月25日予以回應。



中國外交部發言人汪文斌25日在例行記者會上表示，中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，遵守聯大第2758號決議，停止與台官方往來，停止發表不負責任的言論，不以任何形式向台獨勢力發出錯誤訊號，不得縱容支持台灣當局擴大「台獨」空間。

有記者提問，美國在台機構舉辦了一場線上會議，主題是擴大台灣在聯合國等全球公共領域「更有意義」地參與。發言人對此有何評論？

汪文斌對此表示，聯合國是由主權國家組成的政府間國際組織，1971年通過的聯大第2758號決議，已從政治上、法律上和程序上徹底解決了中華人民共和國在聯合國的代表權問題。聯合國系統各專門機構和聯合國秘書處任何涉及台灣的事務均應遵循一個中國原則和聯大第2758號決議，包括美國在內的聯合國廣大會員國均承認，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣地區參與國際組織活動，必須按照一個中國原則處理。

發言人強調，台灣當局企圖攜洋自重，拓展所謂國際空間，實質是謀求擴大「台獨」分裂空間，必將以失敗告終。中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，遵守聯大第2758號決議，停止與台官方往來，停止發表不負責任的言論，不以任何形式向台獨勢力發出錯誤訊號，不得縱容支持台灣當局擴大「台獨」空間，不要做損害中美關係、破壞台海和平穩定的事。