34天內兩度政變　北非國家蘇丹　和平遙遙無期？｜國際晨報

蘇丹軍方10月25日發動政變，包括總理在內的高官拘捕，引發民眾上街示威，傳至少12人受傷，而蘇丹主權委員會主席宣布全國實施緊急狀態。這個本深陷經濟危機的國家，因政局不穩，距離和平愈走愈遠。



蘇丹主權委員會主席Abdel Fatth al-Burhan在25日稱解散政府、宣布全國進入緊急狀態又稱大選會在2023年舉行。他稱蘇丹國內近期發生的事對國家構成威脅。

總理哈姆杜克（Abdalla Hamdok）被捕後已遭軟禁。相信仍受總理支持者所控制的蘇丹資訊部25日稱，呼籲人們抵制政變。

喀土穆及恩圖曼（Omdurman）都有大規模示威，有報道指軍人向身在軍方總部附近的示威者開槍。

軍方與文官爭權 兩派支持者上街

導致這個國家陷入目前亂局的背景，是軍方以及文人官員及其支持者之間的矛盾。

2018年起該國局勢持續不穩，2019年4月，軍方宣布推翻執政30年的總統巴希爾（Omar al-Bashir），接管政權。同年8月21日權力最高的蘇丹主權委員會成立，主席自然是軍中人士，哈姆杜克同日宣誓就任過渡政府總理。過渡政府9月成立。

雖然蘇丹過渡政府與反政府武裝組織2020年10月簽署和平協議，結束長達17年敵對狀態。但和平並沒有持續多久。

蘇丹軍方領袖近期要求改組政府，文官指摘軍方計劃奪權。於是雙方支持者近期分別上街示威。

圖為2021年10月21日，反對軍方管治的示威者在蘇丹喀土穆上街示威。（Reuters）

9月發生未遂政變 未幾又生亂

蘇丹主權委員會發言人9月21日稱挫敗一宗由部份軍官發動的政變。委員會雖稱「局勢已得到控制」，但從現時的情況看來，這段期間政界充滿暗湧。

根據中國外交部的資料，蘇丹是聯合國公布的世界最不發達國家之一，經濟結構單一，基礎薄弱，工業落後，對自然環境以及甚為依賴外援。但它本來受惠於出口石油、一度是非洲經濟發展最快的國家。只是出產大部份石油的南蘇丹2011年獨立，重擊蘇丹。近年來該國物價上漲、貨幣貶值，財政收入劇減。

蘇丹社會與政治動蕩持續，來到逾1個月後的今天，政變又再發生。約4,435萬蘇丹民眾想要重過平靜安定生活的希望，看來不會在短期實現。

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