中俄艦艇「幾乎繞日本列島一周」　日本回應：高度關注

撰文：王忠會
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中俄首次舉行海上聯合巡航，「幾乎繞日本列島一周」，日本政府做出回應，稱「高度關注」。

據日本共同社報道，日本防衛相岸信夫10月25日在防衛省與美國海軍部長託羅（Carlos Del Toro）舉行會談。

對於中國和俄羅斯共10艘海軍艦艇穿過津輕海峽後沿太平洋南下，幾乎繞日本列島一周，岸信夫表示了關切。

託羅回應說：「（美日）海軍之間的合作很重要。今後也將努力加強夥伴關係。」

在記者會上，日本官房副長官磯崎仁彥就中俄艦艇航行表示：「（日本）政府對此高度關注。將繼續做到警戒監視活動萬無一失。」

他還透露，對於中俄海軍在伊豆諸島周邊及東海進行的艦載直升機起降，日本航空自衛隊戰機緊急升空應對。

岸信夫在與美國海軍部長託羅舉行會談時，還提及朝鮮發射潛射彈道導彈（SLBM）稱：「我國所處的安全保障環境變得更加嚴峻。」

10月23日，中國國防部在網站發布消息，10月17日至23日，中俄兩國海軍位西太平洋相關海域組織實施首次海上聯合巡航。雙方共派出10艘艦艇、搭載6架艦載直升機組成聯合編隊，位日本海、西太平洋、東海海域開展聯合巡航，並組織聯合航渡、聯合機動、實際使用武器等科目演練。

中方指出，中俄巡航期間，聯合編隊嚴格遵守國際法有關規定，未進入其他國家領海。

中國國防部稱，此次海上聯合巡航，旨在進一步發展中俄新時代全面戰略協作夥伴關係，提升雙方聯合行動能力，共同維護國際和地區戰略穩定。此次行動是中俄兩軍年度合作計劃內項目，不針對第三方。

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