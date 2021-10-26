中俄艦艇海上聯合巡航繞行日本　五角大樓：美國將續提高自身能力

中俄在西太平洋首次海上聯合巡航，幾乎繞日本列島一周，繼日本表達「嚴重關切」後，美國國防部也對此作出回應，發言人稱美國將繼續提高自身能力。



據美國國防部官方網站指，在國防部10月25日召開新聞發布會，記者就中俄在西太平洋的首次海上聯合巡航進行提問：「上周，中國和俄羅斯在西太平洋進行了首次聯合巡航。美國國防部認為（中俄）這一聯合行動對地區和平與穩定的影響有多大？」

美國國防部發言人柯比（John Kirby）回應稱：「我建議你去找俄羅斯和中國談談他們的演習。一般來說，我們不覺得軍事演習有問題；我們經常這麼做（演習）。」

柯比還表示：「很明顯，中俄已經決定他們需要一起行動，一起演習，我認為他們應該為此表態。」

柯比補充說：「我可以告訴你的是，我們將繼續提高我們自身的能力，我們將繼續與該地區的盟友和夥伴合作，我們有很多（夥伴），我們認為，這些聯盟和夥伴關係是美國在印太地區真正獨特的優勢。」

在記者會上，另有記者詢問國防部「將如何阻止中國對其他國家的威脅」，柯比回應時批評中國持續霸凌鄰居，試圖迫使他們做出更符合的中國國家安全或經濟利益的行為。

10月23日，中國國防部在官網發布消息，10月17日至23日，中俄兩國海軍位西太平洋相關海域組織實施首次海上聯合巡航。雙方共派出10艘艦艇、搭載6架艦載直升機組成聯合編隊，位日本海、西太平洋、東海海域開展聯合巡航，並組織聯合航渡、聯合機動、實際使用武器等科目演練。

中方指出，中俄巡航期間，聯合編隊嚴格遵守國際法有關規定，未進入其他國家領海。