麻生太郎再失言：氣候變暖有好處　北海道米變美味

日本前副首相麻生太郎10月25日在北海道就國會大選造勢演說時，再次說錯話。麻生表示全球溫暖化帶來了好處，讓北海道的米變的好吃，引起來非議。



麻生太郎在25日於北海道小樽的街頭演說中，提到全球氣候變化帶來的問題。麻生說道氣候變化，也帶來了「好處」，讓北海道的米變的好吃。

麻生說：「因為溫度上升了兩度，讓米的花能結成果實，僅這一點就能讓米能賣出去，食為美味的米飯。能夠輸出售賣，這不就是現實嗎？」

日本國會大選將在10月31日舉行，自民黨為爭取農民支持，在政網上特別打着維持米價的承諾。麻生的發言，是特別向農民講話。

麻生的發言隨即引來非議，因即管北海道的米因氣候暖化受益，在其他地區的農作物卻因氣溫上升而改變品質，間接增加風雨亦嚴重影響收成。官房長官松野博一在26日的記者會上，拒絕就麻生的發言表態，但表示全球氣溫上升，全國而言，是令到米變得難吃，且會減少收成。

現年81歲的麻生太郎在2012年至2021年間擔任日本副首相兼財相，經常因失言和發表有爭議的言論受到抨擊。