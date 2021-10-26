盧泰愚逝世｜從領導人到囚犯功過參半　曾與全斗煥手牽手出庭受審

韓國前總統盧泰愚10月26日逝世，終年88歲。過去坊間早有「韓國總統難有好下場」的說法，盧泰愚也不例外，他在1993年卸任後，便因參與軍事政變、貪腐等罪名入獄，他與另一前總統全斗煥更曾手牽手出席法庭審訊，成為經典一幕。韓聯社以「一生功過榮辱參半」來形容盧泰愚。



盧泰愚的崛起，與全斗煥息息相關，韓國首名女總統朴槿惠的父親、第5至9任總統朴正熙在1979年遇刺身亡後，國家陷入混亂，時任陸軍總司令全斗煥之後發動政變，掌握軍政大權，幫助全斗煥的盧泰愚成功冒起，慢慢攀上二號人物的位置，並成為全斗煥的接班人。

圖為韓國前總統盧泰愚1997年獲釋後在首爾會見傳媒。（Reuters）

盧泰愚與全斗煥是軍校同學，自全斗煥發動政變、掌權以來，盧泰愚一直陪伴在側。兩人僅相差1歲，結果在韓國1980年代爆發民主運動浪潮後，1987年舉行總統大選，全斗煥欽點盧泰愚代表民主正義黨參加大選，他擊敗金泳三及金大中，成功當選韓國真正意義上的首任民選產生總統，任期由1988年至1993年。

韓聯社指，在盧泰愚執政的5年裏，韓國逐漸去威權化，在政治、經濟、社會各領域激起洶湧的民主化聲浪。他在外交上推行「北方外交」政策，在他任內，韓國與中國、前蘇聯等建交。

這位前總統還曾經歷一場「世紀大審」，在1993年韓國總統金泳三上台後，便發起清算行動，徹查全斗煥和盧泰愚在執政期間犯下的罪行。金泳三過去曾遭全斗煥軟禁，禁止參加政治活動，到了金泳三執政時，便開始了盧泰愚、全斗煥兩人一起失勢、受審的日子。

世紀大審

全斗煥1995年10月被控貪污、兵變和煽動叛亂。作為利益集團一分子的盧泰愚，亦牽涉其中。兩名前國家元首手牽手一同法庭公開審訊，成為韓國首例。

韓國前總統全斗煥（右）與盧泰愚（中）1996年在法庭上手牽着手，一同接受審訊。（Getty）

法庭1996年判處全斗煥死刑，後來改為終身監禁；盧泰愚則被判囚22年6個月，後來減刑為17年，11枚勳章遭褫奪。

2人均於1997年獲時任總統金大中特赦。