Tesla市值創新高助馬斯克財富暴增　前路仍有兩大挑戰｜國際晨報

美國電動汽車製造商特斯拉（Tesla）的股價飆升至1萬億美元以上，對公司最大股東兼行政總裁馬斯克（Elon Musk）來說是一筆雙重財富。不過利好消息背後，這間企業仍存在至少兩大挑戰。



美國大型汽車租賃公司赫茲（Hertz）宣布2022年底前向特斯拉訂購10萬輛電動車後，這張特斯拉歷來最大規模的訂單，刺激特斯拉股價上漲，股價創新高，馬斯克在這間新晉萬億美元公司的23%股權，現在價值已約2,300億美元。

這間新科萬億巨企的發展速度儘管十分驚人，惟特斯拉的未來發展仍將面臨起碼3大挑戰，例如是來自同行的競爭將愈趨激烈，無論是一眾傳統汽車巨頭，抑或是中國內地的多間電動車企業，都正在發力追趕這個「龐然大物」，其中車廠Volkswagen擬裁減最多3萬個員工的計劃，便被視為轉型以挑戰Tesla之舉。

其次，特斯拉還需面對安全問題，包括其全自動駕駛汽車軟件Autopilot近期傳出問題，導致公司要回收近期的軟件更新，以及特斯拉向客戶開放駕駛系統Beta測試的做法，也引起爭議。

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