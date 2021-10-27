中國駐美國大使館駁斥布林肯挺台言論　批評公然挑戰一中原則

中國駐美國大使館發言人10月26日發表聲明，駁斥國務卿布林肯（Antony Blinken），表示台灣應「有意義地參與聯合國體系」。聲明批評布林肯言論公然挑戰一中原則。



中國駐美國大使館發表聲明，一個中國原則是國際社會普遍共識，是公認的國際關系基本準則，不容美方單方面挑戰和曲解。聲明強調世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。台灣地區參與聯合國等國際組織活動必須按照一個中國原則處理。

圖為10月21日，布林肯前往訪問哥倫比亞波哥大，在會議上發言。（Reuters）

聲明表示台灣當局頑固堅持台獨分裂立場，是對台海和平與穩定最大的威脅，也是造成台近年來參與國際民航組織、世界衛生組織等多邊機構活動屢屢碰壁的症結所在。

聲明強調涉台問題是嚴肅的政治問題，不是價值觀問題。美方以此為藉口為台灣說項是偷換概念，混淆視聽。敦促美方認清現實、恪守承諾，堅持一個中國原則和中美三個聯合公報規定，遵守聯大第2758號決議，立即停止與台官方往來，停止發表不負責任的錯誤言論，以實際行動維護中美關系大局與台海和平穩定。

布林肯在26日表示，台灣被排除在聯合國論壇之外，破壞了聯合國及其相關機構的重要工作，所有這些機構都可從其貢獻中受益匪淺。布林肯表示台灣應有意義地參與聯合國體系。