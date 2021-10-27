默克爾正式卸任德國總理　講述為何任內幾乎每年都出訪中國

德國總理默克爾（Angela Merkel）10月26日正式卸任。她卸任前接受德媒專訪，被指「似乎對中國有着一種特殊的關係」，講述為何「任內幾乎每年都出訪中國」。



在即將卸任德國總理前，默克爾在總理府接受了《南德意志報》記者的「告別專訪」，回首自己擔任德國總理16年的經歷。

採訪結束後，記者在描述對默克爾的印象時寫道：「這是一位會帶着自信離開總理府的總理。她所取得的成就比大家認為的要多。在聽取一些批評意見時，默克爾不帶有任何感情色彩。但是在另外一些議題上，她又會詳細地、積極地參與爭論。」

被問到默克爾首次出任聯邦總理的2005年以來，德國發生了怎樣的變化時，默克爾回答說，國家發生了變化，但更多的是世界發生了巨大改變。默克爾表示，應該提出的問題是，「為了仍能在世界上發揮着良好作用，我們是否足夠快地做出了因應和改變」。

談到中國時，記者問默克爾似乎對中國有着一種特殊的關係，因為幾乎每年她都會出訪中國。

默克爾回應說：「我剛當總理的時候，中國的國內生產總值（GDP）是2.3萬億美元，仍然略低於德國（2.8萬億美元）。今天，中國的GDP是14.7萬億美元，而我們的GDP是3.8萬億美元。儘管我們仍是一個相對富裕的國家，但我們在世界上的作用愈來愈小，因為世界的平衡完全改變了。因此，我們必須以戰略上明智的方式建立我們的關係。作為歐洲最大的經濟體，我們曾經很重要。今天，我們必須為保持重要地位而奮鬥。」