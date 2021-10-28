中國談推《陸地國界法》考慮與目的　印度曾表達擔憂

中國出台《中華人民共和國陸地國界法》後，中國外交部發言人汪文斌10月28日表示，此法明確了陸地國際工作的領導體制、部門職責、軍地分工，規範了劃定和勘定國界程序。此前，印度外交部曾對中國陸地國界法的通過表達擔憂。



汪文斌10月28日主持例行記者會，有記者指中國全國人大於10月23日通過《中華人民共和國陸地國界法》，詢問中方出台該法律有何考慮和目的。

汪文斌介紹稱，10月23日，中國十三屆全國人大常委會第31次會議審議通過了陸地國界法，當天，中國國家主席習近平簽署第99號主席令予以公布，並宣布該法自2022年1月1日起施行。

他稱，中國的陸地國界法共7章62條，明確了陸地國際工作的領導體制、部門職責、軍地分工，規範了劃定和勘定國界程序，涵蓋了陸地國界及邊境的防衛管理和陸地國界事務的國際合作等內容。

圖為2021年10月21日中國外交部發言人汪文斌主持例行記者會。（中國外交部圖片）

汪文斌表示，中國有約2.2萬公里的陸地邊界，與14個國家接壤，制定出台陸地國界法主要目的是進一步統籌規範和加強國界管理，並推動相關領域的國際合作。

汪文斌指出，這是中方貫徹全面依法治國的重要舉措，也是正常的國內立法活動。既符合中國國界工作的實際需要，也符合國際法和國際的實踐。

汪文斌表示，該法對中方遵守有關陸地國界事務的條約，按照平等互利原則與同陸地鄰國開展國際合作和處理陸地國界事務等有明確的規定，不會影響中方履行已簽署的現有涉邊條約，不會改變中國同陸地鄰國開展邊界管理與合作的現有做法，也不會改變中方在相關涉邊問題上的既有立場和主張。

《中華人民共和國陸地國界法》是中國全國人大常委會會議23日表決通過的。該法規定，中國人民解放軍、中國人民武裝警察部隊應當在邊境開展邊防執勤、管控，組織演訓和勘察等活動，堅決防範、制止和打擊入侵、蠶食、滲透、挑釁等行為，守衛陸地國界，維護邊境安全穩定。

該法規定，非法越界人員被控制後，由中國公安機關等主管部門處理；非法越界人員為武裝部隊人員的，由有關軍事機關處理。

非法越界人員行兇、拒捕或者實施其他暴力行為，危及他人人身和財產安全的，中國執法執勤人員可以依法使用警械和武器。

如中國周邊發生戰爭或者武裝衝突可能影響國家邊防安全穩定，國家可以封控邊境、關閉口岸。

據印度外交部官方網站發布消息，印度外交部發言人10月27日表示，擔憂中國新的陸地國界法可能會對兩國之間持續的邊境緊張局勢造成影響，稱這項立法是「單方面行動」。