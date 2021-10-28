中國商務部：劉鶴與耶倫通話討論經貿廣泛議題　包括供應鏈等

中國商務部新聞發言人束珏婷10月28日表示，中國國務院副總理劉鶴10月26日與美國財長耶倫（Janet Yellen）的視像通話中，雙方就中美兩國宏觀經濟形勢和政策進行交流和討論，包括通脹壓力、金融穩定、供應鏈等，兩方又就金融市場監管、G20框架下合作等多雙邊領域具體合作，交換看法。



束珏婷10月28日在新聞例會上，被問到近期中美商務部長是否有再次通話的計劃，她表示，中方對中美商務部長的對話溝通，一直持開放態度。如有進一步消息，商務部將及時發布。

對於中美關稅問題，束珏婷表示，「10月26日，劉鶴副總理在與耶倫（Janet L. Yellen）財長的視頻通話中，表達了對美國取消加徵關稅和制裁等問題的關切。中方認為，在當前形勢下，取消加徵關稅符合中美兩國消費者和生產者的根本利益，有利於世界經濟恢復。」

在當天的新聞發布會上，束珏婷披露了10月26日中美經貿高層通話時更進一步的訊息。她表示，10月26日上午，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴應約與美財政部長耶倫舉行視像通話，雙方通話約1個半小時左右，就經貿領域廣泛議題進行了務實、專業、深入的交流。

中美通話的內容包括，一是雙方就中美兩國宏觀經濟形勢和政策進行了交流和討論，包括增長形勢、通脹壓力、金融穩定、供應鏈等問題，雙方都認為，世界經濟復甦正處於關鍵時刻，中美加強宏觀政策溝通協調十分重要；二是雙方就金融市場監管、G20框架下合作等多雙邊領域具體合作，交換了看法；三是雙方提出了各自關切的問題，中方表達了對美國取消加徵關稅和制裁、公平對待中國企業等問題的關切。