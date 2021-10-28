美國FCC通過撤銷中國電信子公司營運許可　北京：違背市場原則

美國聯邦通訊委員會（FCC）10月26日以國家安全為由，決定撤消中國電信旗下公司在美國的電訊營運許可，10月28日中國商務部作出回應，稱中方已就此向美方提出嚴正交涉。



商務部：違背市場原則

中國商務部新聞發言人束珏婷表示，美方此舉泛化國家安全概念，濫用國家力量，在缺乏事實依據的情況下惡意打壓中國企業，違背市場原則，破壞雙方合作氛圍，中方對此表示嚴重關切。

此外，中方稱經貿團隊已就此向美方提出嚴正交涉，中方將繼續採取必要措施，維護中國企業的正當權益。

根據FCC的投票結果，中國電信美洲公司（China Telecom Americas）須在60天內停止提供服務，為該公司在美國近20年的營運劃上句號。

FCC指，中國電信可能受到中國政府影響和控制，而且很大機會在沒有受獨立司法監督的充分法律程序下，被迫接受北京方面要求。FCC認為中國電信美洲公司的擁有權及受到中國政府的情況，引起國家安全及執法的嚴重憂慮，為公司及中國政府提供機會取得、儲存、干擾及或誤轉美國的通訊。