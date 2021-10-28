回應是否邀台灣參與民主峰會　美國務院指雙方已討論參與事宜

中央社報道，美國務院發言人10月27日就華府會否邀請台灣參加12月9至10日登場的民主峰會表示，台灣已在符合美國「一個中國政策」的情況下，就參與峰會一事洽談。



台灣中央社27日報道，美國務院一名發言人以不具名方式回應傳媒提問，美方相信台灣能對峰會目標做出有意義承諾，包含對抗威權、打擊貪腐，以及在海內外促進人權。

報道指，這名發言人說，台灣是民主領頭羊，身處前線對抗中國假訊息，已發展出一套防範外國干預的最佳做法，除此之外，台灣在促進、保護包括同性戀、雙性戀、跨性別人士和雙性人在內LGBTQI+族群人權上也扮演領導地位。

美國總統拜登（Joe Biden）將在12月9日至10日舉行視像方式的民主峰會，中國官媒《環球時報》8月曾發表社評稱，如果華盛頓製造一個美國及各國領導人與蔡英文共同會晤的場景，就等於是公開承認台灣的「國家」地位，從外部打破台海地區政治現狀，中方唯有採取斷然措施，做出決定性的迎頭反擊，捍衛一中原則。