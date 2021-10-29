俄羅斯單日新增確診首破4000　民眾「宅在家中」遊戲機暢銷

俄羅斯過去24小時內，新增40,096例新冠確診病例。這是自疫情爆發以來的最高值，全俄累計感染數為8,392,697例。



俄羅斯連塔網10月28日報道，大多數新增病例出現在莫斯科（8,440）、聖彼得堡（3,186）和莫斯科地區（2,639）。

報道稱，當天共有1,159名新冠確診患者死亡，自以疫情爆發以來，俄羅斯共有235,057人死亡。

為避免疫情進一步傳播，俄總統普京（Vladimir Putin）此前宣布，10月30日至11月7日全國放假。而在準備防疫物資時，遊戲機成了很多莫斯科人的必選項。

俄羅斯遭遇新冠變異病毒侵襲，確診病例不斷激增。（AP）

俄新社28日拜登稱，一項最新調查結果顯示，在假期到來之前，莫斯科居民開始購買更多的家庭用品、園藝和維修用品，其中對遊戲機、廚具和智能設備的需求增加。

上周，莫斯科人對智能家電（掃地機器人、體重秤、智能插座）的需求增長了4.4倍。調查人員表示，消費者正在佈置房間，為防疫封鎖做準備。

另外，莫斯科民眾對吹風機和廚具的需求也增長了50%-100%。家庭用品和園藝商品的銷售增長近20%。對智能家電的需求增長了4倍，遊戲機更是增長了6倍。

當然，莫斯科人也沒有忘記為遠程工作做準備，對筆記本電腦的需求增長1/3。有意思的是，很多人在選購電腦的同時也不忘選購遊戲手柄。