英法捕魚權糾紛　法國警告11月2日起制裁升級

在一艘英國扇貝拖網漁船被法國扣留後，英法捕魚權糾紛不斷升級，當地時間10月28日，英國政府召見法國駐英大使。同時，英國政府發言人譴責法國聲稱將進一步採取行動的「無理」威脅。



中國環球網10月29日報道，英國政府發言人表示，法國提出的將禁止英國漁船進入部分法國港口的行動不合理，不符合英國脱歐後和歐盟達成的相關協議和國際法；英國對法國政府在這一糾紛中持續使用的對抗性語言感到遺憾，造成爭端不斷升級；英國已向法國政府和歐盟委員會提出嚴重關切。

法媒28日報道，法國歐洲事務部長博納（Clément Beaune）當天表示，由於法英之間的漁業爭端問題，法國將對英國採取「零容忍」態度，並「用實力說話」。此外法國還扣押了一艘英國漁船。

博納稱：「我們一直在堅持對話，雖然英國方面給了法國漁民一半數量的捕魚許可證，但這遠遠不夠。所以我們只能用實力說話，因為這似乎是英國政府唯一能理解的東西。」

法國24電視台28日報道，法國海事部長吉拉爾丹當天表示，有兩艘英國漁船在27日深夜至28日凌晨進行的檢查中被法國海事警察處罰。法方扣押了其中一艘沒有捕撈證的漁船，並由法方押送到勒阿弗爾港口內，另一艘英國漁船因拒絕檢查而遭到罰款。

路透社28日報道，針對英國漁船被扣押，英國環境大臣尤斯蒂斯當天在議會發言時予以譴責，並堅稱被扣英國漁船擁有合法捕撈證。

28日，在法國勒阿弗爾港口拍攝的法國憲兵隊巡邏船（右）和被扣押的英國漁船。

據法媒報道，吉拉爾丹和博納27日發表聲明說，由於英國未遵守協議，法國將從11月2日起禁止英國漁船在部分法國口岸卸貨，並加強對英國船隻、往返英國卡車的檢查。同時，法方正在準備第二套報復措施，不排除重新考慮對英國的能源供應。

法國與英國的漁業爭端是因英國「脱歐」後的相關海域捕撈權問題導致的。英國官方此前拒絕為申請在英屬澤西島海域捕魚的多數法國船隻頒發捕魚許可證，引發法國強烈不滿。