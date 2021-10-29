美軍高官：中國軍力「發展速度驚人」將超越美俄

中國被指試射高超音速導彈持續引發美國強烈反應，美軍高官稱，中國軍隊發展能力的速度「令人震驚」，如果美國不進行改變，「中國超越美俄」將成為現實。



據美國有線新聞網絡（CNN）報道，在中國被指測試高超音速導彈後，任期即將結束的美國參謀長聯席會議副主席（John Hyten）10月28日表示，中國軍隊發展能力的速度是「令人震驚的」，而美國的發展則受到「殘酷的」官僚主義的影響。

海滕28日稱，他贊同美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）對中國的描述，稱中國為「快速發展的威脅」（pacing threat），同時稱俄羅斯是「最緊迫的威脅」。

海滕在28日舉行的美國「國防作者組織」（Defense Writers Group）會議上對記者說：「稱中國為『快速發展的威脅』是一個有用的詞彙，因為中國的發展速度令人震驚（stunning）。」

海滕補充說：「如果我們不做點什麼來進行改變，他們（中國）前進的速度和發展軌跡將超越俄羅斯和美國。這一切將成為現實。所以我認為我們必須做點什麼。」

海騰將中國「試射高超音速導彈」描繪為「真正改變遊戲規則的東西」，「這非常令人擔憂」。

海滕說：「這不僅是美國的問題，也是美國和我們的盟友的問題，因為這才是真正改變遊戲規則的問題。」

但海滕明確表示，俄羅斯是美國最緊迫的威脅，因為俄羅斯部署了1,500多枚核武器，中國大約有20%。

海滕說，中國大陸正在建造的高超音速武器和核武器只有部分與台灣有關。相反，這些是「為美國準備的」。

海滕說，美國在過去5年左右進行了9次高超音速測試，而「中國進行了數百次」。

他藉機抨擊美國的「官僚作風」正在拖累軍力發展：「儘管我們取得了微小的進展，但國防部的官僚風氣和工作速度依然令人難以置信。我們本可以走得更快，但我們的官僚機構太糟糕了。」