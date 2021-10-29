美國指控中國濫用聯大第2758號決議　北京：歪曲歷史事實

美國公開支持台灣參與聯合國，並指責中國「濫用聯合國大會第2758號決議」，中國外交部發言人汪文斌表示，美方的有關言論是對歷史事實的歪曲。



美國國務卿布林肯（Antony Blinken）10月26日發表聲明，提倡讓台灣有意義地參與聯合國系統，聲明又批評中華人民共和國在過去50年一直「試圖故意濫用、曲解和誤導他人對聯合國第2758號決議的根本目的」，還說「不應允許北京繼續扭曲歷史和孤立台北」，要支持「台灣有意義的參與」。

2021年10月19日，美國國務卿布林肯在厄瓜多爾出席記者會。（AP）

10月29日，中國外交部發言人汪文斌在例行記者會上，回應記者有關提問時表示，美方的有關言論是對歷史事實的歪曲。

汪文斌回顧歷史表示，50年前，在聯大審議「兩阿提案」也就是第2758號決議案之前，美國等少數國家為了保留台灣當局在聯合國的席位，曾經提出所謂的「逆重要問題和雙重代表權提案」。

他稱，前者要求任何會導致剝奪台灣在聯合國代表權的大會提案，需經大會三分之二多數票同意；後者要求一方面在聯合國中接納中華人民共和國代表，一方面確認台灣方面繼續擁有代表權。

他指，結果是「逆重要問題提案」沒有通過。隨着聯大第2758號決議獲得通過，中華人民共和國徹底恢復在聯合國的合法席位，美國等少數國家提出的「雙重代表權提案」，也因此成為廢案。

圖為2021年10月21日外交部發言人汪文斌主持例行記者會。（中國外交部圖片）

汪文斌稱，這一歷史事實清晰地告訴人們，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分，聯合國系統各專門機構和聯合國秘書處，任何涉及台灣的事務均應遵循一個中國原則和聯大第2758號決議，這些原則早在半個世紀前就已經得到了國際社會的普遍認可。

他強調，「一個中國原則不容挑戰，聯大第2758號決議不容歪曲。」

汪文斌說，50年前，少數國家曾試圖拒絕一個中國原則，阻撓聯大第2758號決議的通過，遭到了失敗，50年後的今天，如果仍有人試圖挑戰一個中國原則，挑戰聯大第2758號決議，只會遭受更大的失敗。

什麼是第2758號決議？

聯合國大會第2758號決議在1971年10月通過，內容包括「承認中華人民共和國政府的代表是中國在聯合國組織的唯一合法代表」、「恢復中華人民共和國的一切權利，承認她的政府的代表為中國在聯合國組織的唯一合法代表並立即把蔣介石的代表從它在聯合國組織及其所屬一切機構中所非法佔據的席位上驅逐出去」。