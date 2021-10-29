日本京都債台高築　市長：十年內恐「破產」

人們印象中的京都是古都風貌，遊人如織，但是今年6月，京都市長說，京都可能會破產。



中國央視新聞10月29日報道，一般來說，城市破產發生在債務無法償還的情況下，也就是當城市的債務遠高於資產，只能尋求破產來自我保護。在世界範圍內，城市破產甚至國家破產不算罕見，但這一切在大名鼎鼎的京都是怎麼發生的呢？

在京都最熱鬧的二年坂，現在的遊客可能不到疫情前的十分之一，過去經常聽京都人抱怨遊客太多，改變了京都作為古都的面貌，但是他們或許沒想到有一天遊客會消失，而且一消失就是兩年。

日本京都的古老建築（Getty Images）

京都的遊客連續多年超過千萬人次，2020年驟降到45萬人次，而旅遊業在京都的國內生產總值當中佔比14%，是日本平均水平的3倍左右。

實際上，包括京都在內的日本關西地區，經濟上長期對旅遊業依賴度過高，在疫情中尤其凸顯。

2019年3月，京都市下京區酒店客房的平均價格是每天約合729港元，現在下降到原價格的三分之一。而在京都車站附近的酒店，房價也下降了三四成左右。無法正常經營的狀況持續，京都一些酒店這兩年有的尋找併購對象，有的直接打算出售，有的把將酒店改成公寓出租。